Российские госкомпании захотели приватизировать

Власти России задумались о приватизации шести крупных государственных компаний. Такая возможность заложена в проекте плана приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Речь идет о продаже части акций таких компаний, как «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и Объединенная зерновая компания (ОЗК). Однако пока не известно, о продаже каких именно долей акций идет речь.

Без учета приватизации этих шести компаний доходы государства от продажи своих пакетов акций в 2020-2022 годах ожидаются на уровне 18,5 миллиарда рублей.

В настоящее время государство владеет 61,2 процента «РусГидро», 78,55 процента «Транснефти», 45,04 процента «Ростелекома», 88,04 процента «Россетей», 100 процентами «Совкомфлота» и 50 процентами плюс одна акция ОЗК.

Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов. Так, правительство пытается реализовать 25 процентов акций «Совкомфлота» еще с 2011 года, однако государство спустя восемь лет остается единственным владельцем компании. Помимо этого, правительство планировало полностью выйти из ОЗК в 2017-2019 годах, однако пока остается владельцем контрольного пакета акций компании.

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