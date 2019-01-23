Правительство захотело тайно продать госкомпании иностранцам

Правительство России в закрытом режиме готовит сделки по приватизации государственных компаний. Такое заявление сделал министр экономического развития (МЭР) Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его слова приводит ТАСС.

Министр отказался объяснять, с кем и о каких активах идут переговоры. По словам Орешкина, обсуждение подобного рода сделок не должно проходить в публичном формате. Уточняется, что переговоры идут и с иностранными инвесторами. «Есть целый ряд активов, которые станут позитивными для российской экономики, если туда поступят дополнительные инвестиции также и со стороны иностранных партнеров», — глава МЭР.

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Ранее экономисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) посоветовали государству продать свои доли во всех компаниях сектора экономики.

Эксперты РАНХиГС провели исследование за 2006-2016 годы и выяснили, что частные компании опережали государственные по размерам дивидендов и уровню рентабельности капитала. Причина заключается в социальной нагрузке госкомпаний: снижении цен для отдельных категорий клиентов и использовании неэффективного российского оборудования.

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