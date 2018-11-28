Названа важная проблема России

В России больше половины земли, находящейся в федеральной собственности, не используется. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, передает РБК.

Он вспомнил слова Алана Гринспена, председателя Федеральной резервной системы США в 1997–2006 годах, который заявил Кудрину десять лет назад, что «мощный оборот земли» говорит о том, что экономика является рыночной.

По словам Кудрина сегодня в России частных земель только восемь процентов. 35 процентов земли не разграничено. 65 процентов участков, находящихся в федеральной собственности, не используется.

«Без качественного оборота земли у нас имущественные отношения, отношения собственности будут тормозиться. Вот почему я считаю, что в таких сферах, прежде всего, государственного контроля Счетная палата может серьезно разбираться», — заявил он.

По оценке Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) на декабрь прошлого года, в России не используются около 100 миллионов гектаров земли, пригодных для посевов. Для сравнения, в 1990 году не использовалось только 8,3 миллиона гектаров.

*** Редакция «Ленты.ру» ищет героев, которые могут рассказать о трудностях жизни, связанных с бедностью. Если у вас или ваших знакомых не хватает денег на базовые потребности (минимальный набор продуктов, одежду и так далее), и вы вынуждены искать способы выживания в этих условиях, поделитесь своими историями с нами. Пишите по адресу: russia@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!