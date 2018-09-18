Власти Подмосковья отчитались о севе озимых

В Московской области завершается сев озимых культур, к настоящему времени засеяли уже порядка 80 процентов посевных площадей, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 18 сентября.

«В регионе засеяно озимыми культурами под урожай 2019 года на сегодня около 65 тысяч гектаров, что составляет более 76 процентов от общего плана посева», — рассказал Разин.

По его словам, всего в этому году в регионе планируют засеять озимыми свыше 85 тысяч гектаров. Он также подчеркнул, то в этом сезоне наблюдается комфортная температура для посева пшеницы, ячменя, рапса и других культур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти уделяют пристальное внимание сельскому хозяйству, которое, по его словам, стоит в авангарде экономического роста региона. Он заверил, что местные аграрии продолжат ощущать поддержку со стороны правительства, в том числе материальную. Глава региона добавил, что в последние годы начали активней использоваться земельные ресурсы области.

