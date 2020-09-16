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Правительство России проведет рекордную приватизацию

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российское правительство готовится провести рекордную приватизацию, пишет РБК. Впервые с 2013 года акции госкомпании будут размещены на бирже через процедуру IPO (первичное публичное предложение).

Приватизировать планируется «Совкомфлот» — одного из крупнейших в мире танкерных перевозчиков углеводородов. Его флот насчитывает 146 судов общей балансовой стоимостью 6,2 миллиарда долларов. В их числе челночные танкеры, газовозы и ледоколы снабжения.

На данный момент «Совкомфлот» полностью принадлежит государству в лице Росимущества. Ожидается, что в рамках IPO будет эмитирован дополнительный выпуск акций. Его размер и доля, которую планируется разместить в свободном обращении, не указывается. Известно, что сделка пройдет в октябре, а андеррайтерами (организаторами размещения) выступят «ВТБ Капитал» и Bank of America Securities.

Оба они провели предварительную оценку стоимости компании. По версии первого, она составляет 4-5 миллиарда долларов, второго — 2,7-4,8 миллиарда. В самом «Совкомфлоте» ожидают выручить от IPO не менее 500 миллионов долларов (хотя окончательные параметры пока не раскрываются), что означает продажу доли в 10-18,5 процента от увеличенного капитала.

«Совкомфлот» входит в правительственный план приватизации с 2017 года, однако ее сроки неоднократно переносились. В разное время назывались различные доли, предполагаемые к продаже: от 25 до 75 процентов. В сентябре 2019-го замминистра экономического развития Оксана Тарасенко говорила о намерении продать 75 процентов минус одна акция до конца 2020 года. Государство в таком случае сохранило бы за собой блокирующий пакет, но лишилось бы возможности принимать ключевые решения относительно деятельности компании.

Еще один спорный вопрос — распределение выручки между «Совкомфлотом» и Росимуществом. Классическая схема приватизации предполагает, что средства от продажи акций поступают прежнему владельцу (в данном случае — государству). В случае допэмиссии они пополняют уставный капитал и попадают в распоряжение компании, а доля прежних собственников размывается. Таким образом, формально нельзя считать готовящуюся сделку полноценной приватизацией.

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