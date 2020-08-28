В приватизации ответственной за башкирский шихан компании нашли нарушения

Генпрокуратура нашла нарушения при приватизации «Башкирской содовой компании», ответственной за нереализованные планы по разработке шихана Куштау. О результатах проверки сообщается на сайте надзорного ведомства.

«В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в Арбитражный суд Башкирии уже подан иск об истребовании незаконно приватизированного имущества, а в Следственный комитет направлен запрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти.

Проверка законности приватизации «Башкирской содовой компании» началась 26 августа после поручения президента Владимира Путина разобраться с ситуацией вокруг шихана Куштау, который собиралось разрабатывать предприятие. Планы вызвали массовые протесты местных жителей, после чего от идеи решено было отказаться.

«Башкирская содовая компания» была образована в 2013 году путем слияния двух акционерных обществ: «Сода» и «Каустик». 57,1 процента акций принадлежит частному холдингу «Башкирская химия», 38,2 процента — республиканскому «Региональному фонду».