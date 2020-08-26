Прокуратура проверит приватизацию ответственной за башкирский шихан компании

Генеральная прокуратура начала проверку законности приватизации «Башкирской содовой компании», ответственной за разработку башкирского шихана Куштау, против которой активно выступали местные жители. Об этом сообщает РИА Новости.

Проверка проводится по поручению президента Владимира Путина, который ранее 26 августа потребовал разобраться с ситуацией.

«Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, в значительной мере правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми», — отметил глава государства, добавив, что прибыль «Башкирской содовой компании» выводится за рубеж, в том числе в офшоры.

«Башкирская содовая компания» была основана в 2013 году путем объединения компаний «Каустик» и «Сода», созданных в середине XX века. 57,1 процента акций принадлежит частному холдингу «Башкирская химия», 38,2 процента — республиканскому «Региональному фонду».

В июле в Башкирии разразился скандал, связанный с планами «Башкирской содовой компании» по разработке шихана Куштау, считающегося одним из символов республики.