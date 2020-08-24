Шихан Куштау станет особо охраняемой природной территорией

Минприроды получило от властей Башкирии обращение о возможности создать природный памятник регионального значения на территории шихана Куштау. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ведомство получило письмо от главы республики Радия Хабирова 22 августа. В Минприроды одобрили идею и отметили, что давно предлагали сделать особо охраняемой природной территорией шиханы Куштау, Тратау и Юрактау.

Ранее Хабиров говорил, что правительство республики подготовило документ о наделении места статусом памятника природы. Его планировали использовать, если до 4 сентября чиновники, активисты и представители Башкирской содовой компании (БСК) не придут к компромиссу по вопросу судьбы холма. До заключения соглашения работы на шихане приостановлены.

В будущем власти намерены выкупить контрольный пакет акций БСК и позднее перевести предприятие на альтернативное сырье.

В начале августа жители Башкирии выступили с протестом против разработки Куштау и разбили палаточный лагерь. 15 августа произошли столкновения с охранниками и росгвардейцами, людей разгоняли дубинками, газом и светошумовыми гранатами. Многих активистов задержали.

Шихан Куштау находится рядом со Стерлитамаком считается одним из символов республики. Экозащитники считают, что его разработка нанесет вред окружающей среде. Компания БСК собиралась добывать в этом месте известняк, запасов которого, предположительно, должно хватить минимум на 70 лет. Запасов разрабатываемого сейчас местророждения Шахтау хватит до 2024 года. в случае остановки работа Россия будет вынуждена импортировать кальцинированную соду.