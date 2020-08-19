Глава Башкирии нашел способ остановить протесты из-за разработки шихана

Власти Башкирии намерены снизить протестные настроения в республике из-за планов по разработке соды на шихане Куштау и выкупить контрольный пакет акций «Башкирской содовой компании» (БСК). Об этом в интервью «Эхо Москвы» сообщил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, власти нашли способ решить проблему, взяв предприятие под государственный контроль. «Нам нужно забирать предприятие, нужно брать контрольный пакет, выкупив определенную долю, и мы уже в ходе управления предприятием, как местные люди, понимающие, что здесь происходит, — будем решать его судьбу», — сказал он.

По его словам, компания приносит хорошую прибыль акционерам. Переход контрольного пакета государству в будущем приведет к сокращению дивидендов, которые можно будет направить на модернизацию и развитие предприятия.

Хабиров добавил, что при переходе управления к чиновникам предприятие будет в перспективе переведено на альтернативные источники сырья. Какие именно, пока не определено.

Сейчас республика владеет 38,28 процента акций БСК.

Акции против разработки рядом со Стерлитамаком шихана, который считается одним из символов Башкирии, начались в начале августа. Активисты разбили палатки у холма, вступили в противостояние с охранниками и росгвардейцами. Разгонять их пришлось дубинками, газом и светошумовыми гранатами. Позднее глава республики предложил приостановить разработки и найти компромисс.