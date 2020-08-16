Глава Башкирии предложил компромисс по шихану Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил приостановить разработку шихана Куштау до того, как будет найдено компромиссное решение по проблеме. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Как пообещал Хабиров, Башкирская содовая компания (БСК) временно прекратит все работы на горе. «Уходит БСК, уходите вы. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение», — процитировали в правительстве главу региона.

15 августа сообщалось, что на Куштау произошли столкновения между защитниками шиханами и бойцами Росгвардии, которые обеспечивают общественный порядок в этом районе. Отмечалось, что на территорию лагеря, разбитого на горе активистами несколько дней назад, прибыл ОМОН, сотрудники ЧОПа БСК, а также спецтехника. В результате лагерь был разгромлен, а многих активистов задержали.

При этом в Росгвардии подчеркивали, что не применяли никаких спецсредств.

Куштау — шихан в Башкирии, расположенный рядом со Стерлитамаком. Он был отдан под разработку БСК в 2019 году по решению правительства республики. Местные жители на протяжении нескольких месяцев выступают против проведения работ на шихане. Экоактивисты предполагают, что это нанесет вред экологии.