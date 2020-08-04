На границе России и Казахстана произошли столкновения с участием мигрантов

На границе России и Казахстана произошли столкновения мигрантов и сотрудников Росгвардии, передает Telegram-канал Mash.

Несколько сотен граждан Узбекистана и Таджикистана последние месяцы не могут покинуть Самарскую область. Они жили в палаточном лагере в степи. Мигранты пытались уехать домой, но Казахстан закрыл границы из-за коронавируса. В итоге они попытались прорваться через пограничников.

Как заявили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, «стычка группы мигрантов с правоохранителями» произошла 3 августа, но была «очень быстро локализована» без вмешательства росгвардейцев.

В конце мая в Таджикистане бойцы ОМОН со стрельбой разогнали взбунтовавшихся рабочих «Таджикско-китайской горно-промышленной компании». Десятки работников из КНР с камнями и палками напали на офис компании. Сообщалось, что причинами их недовольства стали задержка зарплаты и невозможность вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.