В Таджикистане со стрельбой разогнали взбунтовавшихся китайских рабочих

В Таджикистане бойцы ОМОН со стрельбой разогнали взбунтовавшихся рабочих «Таджикско-китайской горно-промышленной компании», сообщило «Радио Озоди».

Инцидент случился 21 мая в городе Зарнисор. Около 60 работников из КНР с камнями и палками напали на офис компании. В МВД Таджикистана сообщили, что причиной их недовольства стала задержка зарплаты. Однако, по некоторым данным, рабочие требовали вернуть их на родину: они несколько месяцев не могут покинуть Таджикистан из-за пандемии коронавируса.

Представители компании и местные власти утверждают, что мигранты отказались от переговоров. По данным ряда СМИ, они начали бить стекла в офисе компании и ломать машины. На место прибыли бойцы ОМОН. «Чтобы успокоить бунтующих, сотрудники милиции стреляли в воздух. Жертв и раненых нет», — сообщили в УМВД Согдийской области.

Источники в областной власти рассказал, что компании было предложено выплатить рабочим зарплату за последние три месяца. Местные чиновники утверждают, что обстановка в городе спокойная.

«Таджикско-китайская горно-промышленная компания» занимается добычей цинка, свинца и меди.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!