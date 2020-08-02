В Москве десантники подрались с росгвардейцами

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В Москве в Парке Горького десантники, праздновавшие День ВДВ, подрались с сотрудниками Росгвардии. Видео опубликовал Telegram-канал Readovka.

Отмечается, что причина конфликта пока неизвестна. В результате драки есть пострадавшие и задержанные, их число не называется.

На месте происшествия работают сотрудники ОМОН.

2 августа в России отмечается день ВДВ. В этом году исполняется 90 лет со дня образования этих войск.