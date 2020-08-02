Названа причина массовой драки десантников и росгвардейцев в Москве

После массовой драки десантников и сотрудников Росгвардии в Москве задержаны четыре человека. Об этом стало известно агентству «Интерфакс».

По данным информированного источника, причиной драки стала просьба правоохранителей к десантниками вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим.

О драке десантников и росгвардейцев сообщалось ранее. Отмечалось, что инцидент произошел в столичном Парке Горького, на место происшествия работают сотрудники ОМОН.

2 августа в России отмечается день ВДВ. В этом году исполняется 90 лет со дня образования этих войск.