В Росгвардии отреагировали на драку с десантниками в Москве

В Росгвардии отреагировали на видео из Парка Горького в Москве, где между десантниками и сотрудниками правоохранительных органов завязалась драка. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, нарушения порядка пресечены, а личности зачинщиков устанавливаются. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, всех задержанных отпустили. Известно об одном пострадавшем среди сотрудников Росгвардии.

Как сообщалось ранее, причиной драки стала просьба правоохранителей к десантниками вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим.

2 августа в России отмечается день ВДВ. В этом году исполняется 90 лет со дня образования этих войск.