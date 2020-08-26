Путин потребовал разобраться с ситуацией вокруг шихана в Башкирии

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства и властей Башкирии разобраться в ситуации вокруг шихана Куштау. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, в значительной мере правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми», — сказал Путин.

Говоря о конфликте вокруг Башкирской содовой компании, глава государства отметил, что предприятие является частным, заработанные деньги не остаются в регионе и не инвестируются в его развитие, а выводятся за рубеж, в том числе в офшоры, пишет РИА Новости.

В Башкирии ранее разгорелся конфликт, связанный с разработкой шихана Куштау Башкирской содовой компанией. Шихан является одним из символов региона.