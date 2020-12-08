Российские власти поторопили с приватизацией банков

Центробанк поторопил российские власти с приватизацией кредитных учреждений ради поддержания конкуренции в банковском секторе. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление первого зампреда регулятора Сергея Швецова.

Он напомнил, что Банк России уже начал выходить из финансовых активов и продал правительству контрольный пакет акций Сбербанка. В обозримом будущем регулятор намерен продать «Открытие» и другие санированные кредитные учреждения.

«То же самое считаем необходимым предложить и правительству — ускорить этот процесс и без необходимости не оставлять в своей собственности финансовые институты», — сказал Швецов. Он добавил, что если все же кредитные учреждения остаются в собственности кабинета министров, то они не должны иметь преференций перед другими участниками рынка.

Представитель регулятора привел в пример субсидирование отдельных отраслей экономики. По мнению ЦБ, оно должно осуществляться через все банки России, а не через избранные. В противном случае не допущенные к субсидированию кредитные учреждения будут терять клиентов.

Правительство выкупило контрольный пакет акций Сбербанка у регулятора в начале апреля 2020 года. За 50 процентов плюс 1 акцию кабинет министров заплатил 2,14 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Последнюю акцию Банк России передал 30 апреля.