Лукашенко отказался проводить приватизацию «в угоду шарлатанам из-за границы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался проводить приватизацию предприятий «в угоду шарлатанам из-за границы». Его слова приводит БЕЛТА.

Он отметил важность развития частного сектора, однако подчеркнул, что государство всегда будет поддерживать заводы, так как они являются достоянием и брендом Белоруссии.

«Мы выработали жестокий иммунитет к несправедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня», — заявил белорусский президент.

Ранее Лукашенко обвинил оппозицию в желании распилить и «прихватизировать» госсобственность в результате реформ. По его словам, у Белоруссии уже был опыт приватизаций, когда предприятия оказались в руках «дельцов, сидящих за границей и не имеющих никакой ответственности».

Он напомнил, что, осуществляя реформы, нужно идти от людей и стремиться принести им пользу. Лукашенко подчеркнул, что белорусский путь реформ — терпеливый и вдумчивый, а бездумная приватизация госпредприятий приведет к социальным взрывам.