Лукашенко назвал белорусский бизнес лучшим на постсоветском пространстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отечественный бизнес лучшим на постсоветском пространстве. Об этом он заявил в послании народу и парламенту, трансляция которого доступна на YouTube.

«Качество нашего бизнеса намного выше, чем в других постсоветских странах. Настоящие белорусские бизнесмены начинали с нуля, а не с приватизации, и достигли успеха только своими мозгами, волей и колоссальным трудом», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что работы в Белоруссии предостаточно, и призвал «защищать свой рынок». «Мы просто безобразно этим занимаемся. Коронавирус ясно показал настоящую цену торговым правилам и обязательствам. Все на них наплевали», — заявил президент.

Лукашенко также призвал всячески помогать крестьянам, но заверил, что власти никогда не пойдут на приватизацию сельскохозяйственных земель. По его словам, в этом нет необходимости. Участки можно арендовать, а «резать землю на куски и продавать за бесценок дельцам» никто не позволит. «Посмотрите на Украину с их земельным законом. Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?» — отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержала экзамен коронавирусом.