Россиян предупредили о росте стоимости аренды квартир

Стоимость аренды жилья в крупных городах России в 2021 году может увеличиться на 8-10 процентов, в Москве — на 15 процентов. Об этом заявили эксперты рынка недвижимости, опрошенные «Известиями».

По мнению специалистов, росту ставок аренды могут помешать только новые жесткие ограничения из-за коронавируса. Особенно заметным будет удорожание съемных квартир в столице и других крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург, где традиционно спрос превышает предложение, предупреждают эксперты.

«В долгосрочной перспективе на рынок арендного жилья также может повлиять обсуждаемый сегодня запрет на строительство апартаментов, — заявил один из них. — Если перестанут появляться новые проекты, идеальные для сдачи в аренду, перекос в сторону сдачи квартир еще больше увеличится».

Специалисты указывают: в некоторых российских городах, особенно северных, уже отмечается дефицит предложения ликвидных квартир — они сдаются буквально за несколько дней. При этом спрос подогревается в том числе и теми арендаторами, которые продали старые квартиры и купили новое жилье в строящихся домах. Некоторые из них временно снимают квартиры.

Ранее в декабре россиянам отсоветовали сдавать квартиры в аренду иностранцам, так как в случае возникновения конфликта подать на них в суд будет проблематично. Разбираться придется в суде по месту регистрации ответчика, то есть в другом городе или даже стране.

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