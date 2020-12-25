В Москве нашли округ с нерастущими ценами на жилье

Квартиры в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы были наименее подвержены ценовым колебаниям в 2020 году, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Риелторы нашли в столице зону с нерастущими ценами на жилье — самым устойчивым к внешним потрясениям из всех округов «старой» Москвы оказался центр. После объявления локдауна предложение в большинстве округов в среднем упало на 30 процентов, а в ЦАО оно сократилось только на 12 процентов. В ноябре число квартир в продаже в большинстве округов столицы уменьшилось как минимум на 10 процентов, а в ЦАО объем предложения оказался стабильнее и снизился только на 6 процентов.

«Ценовая политика собственников квартир в Центральном округе также была относительно спокойной. Максимальный рост цены — на 11 процентов — наблюдался в апреле, затем в мае последовал такой же резкий спад — на 6 процентов. Далее, с июня и по конец года, динамика цен на квартиры в центре колебалась в пределах 1 процента, чего нельзя сказать об остальных округах», — подчеркивают в «МИЭЛЬ».

Риелторы указывают, что «недвижимость в ЦАО всегда жила по собственным законам»: спрос и предложение там не так подвижны, как в более бюджетных округах, поэтому никакого ажиотажа в этой локации не наблюдалось.

Ранее в декабре стало известно, что продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей. С начала 2020-го спрос на вторичную недвижимость в городе вырос более чем на треть, что позволяет собственникам жилья выбирать, кому отдавать свои квадратные метры.

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