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Внук Пугачевой показал подаренную бабушкой квартиру

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Кадр: НТВ

Музыкант Никита Пресняков — внук российской певицы Аллы Пугачевой — в эфире программы «Звезды сошлись» показал квартиру, которую им с супругой подарила звездная бабушка. Запись передачи опубликована в аккаунте телеканала НТВ на YouTube.

Пресняков с супругой Аленой Красновой в настоящее время проживают в элитных апартаментах в центре Москвы. В четырехкомнатную квартиру они заселились сразу после свадьбы — там уже был выполнен ремонт. По данным журналистов, недвижимость супругам подарила Пугачева.

В объектив попали комнаты, оформленные в светлых тонах, и абсолютно черная кухня. В гостиной установлен большой белый рояль. Детской комнаты в квартире пока нет.

Никита Пресняков — сын музыканта Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте — дочери Пугачевой от брака с литовским цирковым артистом Миколасом Орбакасом.

Ранее в декабре бывшая домработница Пугачевой рассказала о мужчине, который якобы две недели наблюдал за артисткой с крыши ее дома. Сталкер питался со стола звезды. Он пробирался в жилище певицы, когда той не было дома, и воровал еду из холодильника. При этом он не трогал деньги и ценные предметы.

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