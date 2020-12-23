Срок продажи квартир в Москве рекордно сократился

Средний срок экспозиции квартир на вторичном рынке жилья в Москве сократился до 48 дней — это рекордно низкое значение за все время подсчета статистики по данному показателю (с 2012 года), говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, квартиры все быстрее уходят с рынка. Для сравнения — средний срок экспозиции объектов на вторичном рынке столицы в декабре 2019-го был равен 67 дням. Из-за покупательского ажиотажа также сильно сократился объем предложения «вторички» — в целом на 14 процентов, в сегменте жилья эконом- и комфорткласса — на 30 процентов за год.

«В условиях высокого спроса продавцы гораздо менее склонны к тому, чтобы предоставлять покупателям скидки, — констатируют эксперты. — С декабря прошлого года доля сделок с дисконтом на вторичном рынке сократилась с 81 до 60 процентов, средний размер скидки — с 6 до 4 процентов. А объем сделок с превышением первоначальной цены предложения, установленной продавцом, наоборот, увеличился — с 6 до 21 процента».

В «ИНКОМ» отмечают, что иногда собственники сами снимают свои объекты с продажи или откладывают сделки. Некоторые из них надеются на дальнейший рост стоимости квартир, кто-то не может подобрать альтернативу, а часть потенциальных продавцов боится обесценивания своих средств от реализации жилплощади.

Ранее в декабре стало известно, что продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей. С начала 2020-го спрос на вторичную недвижимость в городе вырос более чем на треть, что позволяет собственникам жилья выбирать, кому отдавать свои квадратные метры.

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