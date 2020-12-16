Выбор квартир в Москве сократился до минимума

Объем предложения вторичного жилья в Москве сократился до минимума за шесть лет — в настоящее время в городе продается не более 36,5 тысячи объектов. Об этом говорится в сообщении агентства «Миэль», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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За год выбор ненового жилья в столице уменьшился более чем на 40 процентов, подсчитали аналитики. «Столь низкое число объектов в продаже объясняется небывалой активностью населения, которая началась после снятия ограничений (карантинных — прим. «Ленты.ру») и продолжается по сей день, — указывают специалисты. — Комфортные даже на регулярном рынке ипотечные ставки, отложенный спрос, перемещение финансов с депозитов в недвижимость — три фактора, которые объясняют большой объем и скорость продаж. В конце осени и декабре также действует традиционный фактор "успеть купить квартиру до Нового года"».

Быстрое вымывание объектов с рынка «вторички» усложнило поиск жилья для покупателей, подчеркивают эксперты. Также результатом ажиотажа стало почти полное исчезновение квартир стоимостью до 6 миллионов рублей.

В 2020 году на вторичном рынке жилья в Москве произошел взрыв спроса из-за внешних экономических и эпидемиологических факторов. Это в свою очередь привело к удорожанию всех объектов. Средний чек однокомнатной квартиры в городе еще в августе составлял 6,5 миллиона рублей, а в октябре уже превысил 9,1 миллиона.

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