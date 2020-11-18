Спрос на квартиры в Москве втрое превысил предложение

К ноябрю 2020-го спрос на вторичное жилье эконом- и комфорткласса в Москве втрое превысил объем ликвидного предложения, подсчитали эксперты агентства «ИНКОМ-Недвижимость». Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В среднем на одну ликвидную квартиру претендуют три потенциальных покупателя, что дает собственникам возможность торговаться и повышать цены, отмечают риелторы. «Дефицит качественных и ликвидных объектов ощущается все острее, и вследствие этого поведение продавцов и покупателей вторичного жилья за последние несколько месяцев заметно изменилось, — констатируют они. — Люди понимают, что у них нет времени раздумывать и перебирать разные варианты, когда самые востребованные лоты уходят из экспозиции за неделю».

По мнению специалистов, дефицит ликвидного предложения на «вторичке» будет наблюдаться как минимум до конца текущего года, а для нормального функционирования рынка и возникновения конкуренции между продавцами этому сегменту не хватает 30 процентов объектов от нынешней экспозиции. Поиск подходящей квартиры в настоящее время является гораздо более сложным процессом, чем продажа имеющегося жилья, подчеркивают риелторы.

Ранее сообщалось, что на вторичном рынке жилья в Москве быстрее всего дорожают квартиры в монолитных и кирпичных домах — за год к ноябрю 2020-го средняя стоимость квадратного метра в таких зданиях выросла на 13,5 и 12 процентов соответственно.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться