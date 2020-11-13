Москвича арестовали за аферы с квартирами на 750 миллионов рублей

В Москве задержали и поместили под арест рецидивиста, обманывавшего потенциальных покупателей квартир. Мужчина обещал жертвам помощь в приобретении жилья на льготных условиях. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Как выяснили оперативники, предполагаемый аферист размещал в интернете объявления о продаже муниципальной недвижимости по заниженной стоимости. Клиентов он убеждал в том, что имеет много знакомств в органах власти, а потому может оказать содействие в получении субсидии на покупку квартир из жилого фонда города Москвы. Граждане отдавали москвичу деньги за предполагаемую помощь, после чего тот переставал выходить на связь. Некоторых клиентов он обвинял в нарушении условий договора и отказывался вернуть им деньги.

Установлено, что от действий рецидивиста пострадали около сотни человек, предполагаемый ущерб превышает 750 миллионов рублей. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Проведено девять обысков, по результатам которых у москвича изъяли поддельные удостоверения, спецпропуска и другие документы. Мужчина заключен под стражу. Ранее он уже сидел в тюрьме за аналогичные преступления.

В сентябре стало известно, что в Якутске под суд пойдет 53-летняя местная жительница, обвиняемая в 89 эпизодах мошенничества. Женщина годами торговала несуществующими квартирами и земельными участками. Она убеждала пострадавших в том, что имеет обширные связи в администрации и может организовать приобретение недвижимости по выгодным ценам. При этом в реальности никакой возможности обеспечить заключение сделок у нее не было.

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