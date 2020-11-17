Бывшая солистка «ВИА Гры» рассказала о квартире за 58 миллионов рублей

Украинская певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в интервью журналисту Василию Конову рассказала о новой квартире, которую она купила за 58 миллионов рублей. Видео разговора появилось на YouTube-канале интервьюера.

Седокова отметила, что приобрела жилплощадь в ипотеку и каждый месяц отдает за нее 430 тысяч рублей. Про словам певицы, квартира площадью около 200 квадратных метров «с невероятным видом» находится в центральном округе Москвы. На данный момент артистка и ее муж, баскетболист команды «Химки» Янис Тимма, делают там ремонт. Другие подробности Седокова раскрыть отказалась.

Во время разговора певица также заявила, что тратит в месяц около 1,5 миллиона рублей. В эту сумму входят не только расходы на личные нужды, но и зарплата сотрудникам, которые помогают артистке развивать бренд одежды «LA Story», а также оплата съемной квартиры, где Седокова живет с семьей, пока делает ремонт.

В июне российская телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась своей элитной квартирой площадью 200 квадратных метров на Мосфильмовской улице в московском районе Раменки. Бузова отметила, что купила недвижимость исключительно на собственные деньги еще летом 2019 года и долго согласовывала дизайн-проект.

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