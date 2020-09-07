Ведущий Первого канала показал свою квартиру в Париже

Историк моды, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев владеет квартирой в Париже. Снимки апартаментов он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущий отметил, что жил в Париже с 1982 года и до сих пор сохраняет небольшую трехкомнатную квартиру на левом берегу Сены. «Теплота этого дома радует глаз и сейчас — насыщенные тона стен, сочетание бронзы XIX века с южноамериканской мебелью красного дерева, бисерными вышивками эпохи бидермайера и старинными портретами создают незабываемую атмосферу патриархального счастья в изгнании», — написал Васильев.

Подписчики историка моды неоднозначно оценили обстановку апартаментов. «Для кого-то ваш интерьер покажется очень уютным и особенным, а кому-то (мне, например, так как люблю минимализм с оттенками Прованса, и чтобы все было спрятано) — переполненным деталями. Главное, чтобы вам в этой обстановке было тепло и комфортно», — отметила одна из них.

В декабре 2019-го снимками своей квартиры в Instagram поделилась другая телеведущая — Елена Малышева. Выяснилось, что звезда проекта «Жить здорово!» в интерьере предпочитает дворцовый стиль. Апартаменты изобилуют массивными вазами, статуэтками, фарфором и хрусталем, картинами.

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