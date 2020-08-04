Ведущий «Модного приговора» рассказал о бесплатно полученных нарядах Началовой

Ведущий «Модного приговора», историк моды Александр Васильев, рассказал о переданных ему роскошных платьях певицы и актрисы Юлии Началовой. Его слова приводит «Собеседник.ru».

Васильев заявил, что получил наряды — три платья и две пары обуви — от матери Началовой бесплатно. Он считает, что женщина передала ему вещи как крупнейшему в России частному собирателю исторических костюмов, поскольку желает сохранить память о дочери.

«У Началовых наряды забирал мой помощник. Он рассказал, что мама Юлии была в слезах. Она очень трогательно прощалась с этими платьями», — поделился собеседник издания и пообещал сохранить костюмы «в отличном виде».

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Одежду из гардероба певицы Васильев представил публике на своей выставке в Калининграде. По его словам, указанные наряды вызвали у посетителей особенный интерес. «Ранняя смерть красивой молодой женщины никого не может оставить равнодушным. Трагедия всегда прибавляет интерес к истории любого человека», — пояснил он.

Юлия Началова умерла в марте 2019 года. По словам ее лечащего врача, у певицы развилась гангрена после того, как в рану на ноге попала инфекция. Актрису ввели в состояние искусственной комы, спустя несколько дней Началова скончалась.