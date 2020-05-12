Ведущий «Модного приговора» вышел из больницы и увидел изменения в облике женщин

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке и рассказал об изменениях, которые увидел в облике окружающих. Своими наблюдениями историк моды поделился в Instagram во вторник, 12 мая.

В первую очередь Васильев обратил внимание, что во время пандемии коронавируса люди начали носить защитные маски и резиновые перчатки голубого цвета.

«Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин, которые выходят в город за покупкой продуктов или выгуливать своих домашних питомцев», — предсказал телеведущий. Затем он добавил, что и в дальнейшем модницы будут искать аксессуары в тон перчаткам, например, платок на шею или головной убор. По мнению Васильева, таким образом женщины смогут «избежать какофонии в цвете».

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Кроме того, историк моды оценил дизайн защитных масок на лицах граждан, в частности — масок с цветами, аппликациями и стразами, как у Филиппа Киркорова. «Русский народ талантлив в выдумке, особенно если ему задать верное направление. И под хохлому маски разрисуют, и под гжель, вот увидите», — заключил он.

В том же посте телеведущий заявил, что полностью здоров и теперь может выходить на прогулку с питомцем и в ближайший магазин.

Александр Васильев был госпитализирован с двусторонней пневмонией 12 апреля. Он сообщал, что благодаря помощи ведущей Елены Малышевой его поместили в чистую и светлую палату с хорошим пятиразовым питанием.

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