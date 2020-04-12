Ведущий «Модного приговора» рассказал о лечении от двусторонней пневмонии

Историк моды и ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев подтвердил сообщения о госпитализации с пневмонией. Его комментарий приводит RT.
По словам Васильева, он находится в отдельной палате в медицинском центре в Коммунарке. «Прохожу курс лечения двустороннего воспаления легких, температура 36,6 градусов по Цельсию», — рассказал телеведущий. Васильев отметил, что результаты теста на коронавирус пока не объявили.
Как сообщалось ранее, Васильев слег с двусторонней пневмонией вслед за снимающейся с ним в передаче артисткой Надеждой Бабкиной. Отмечалось, что Васильев находился дома в самоизоляции и выходил на улицу только на прогулку с собакой.
Надежду Бабкину госпитализировали 6 апреля. На следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии. Эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс. Ее состояние остается тяжелым.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения