Квартиры в Москве рекордно подорожали

В минувшем ноябре рост цен на вторичное жилье в Москве превысил показатели ноября 2014-го, когда на столичном рынке недвижимости наблюдался ажиотаж из-за обесценивания рубля. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, резкое снижение объема предложения «вторички» на фоне высокого спроса, прежде всего на недорогое жилье, привело к рекордному ценовому скачку. За ноябрь 2020-го квартиры в «старой» Москве (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) подорожали больше, чем за весь прошлый год: цена квадратного метра увеличилась почти на 5 процентов, до 200,4 тысячи рублей. Долларовые цены выросли на 5,4 процента, до 2,6 тысячи долларов за «квадрат».

По данным ИРН, быстрее всего в Москве дорожают квартиры в панельных и кирпичных пятиэтажках, девяти- и 14-этажных домах советской постройки, однокомнатные и расположенные в округах, застроенных недорогим жильем (Южный, Восточный, Юго-Восточный, районы за МКАД).

Многие потенциальные покупатели жилья вынуждены отказываться от сделок, потому что не могут найти ничего для себя подходящего, констатируют эксперты. Как следствие, отмечаются признаки снижения спроса. Тем не менее, до конца 2020 года в ИРН прогнозируют сохранение высокой активности на вторичном рынке. «Однако уже в начале 2021-го разрыв между запросами продавцов и финансовыми возможностями покупателей может достичь критических величин, и спрос значительно сократится. Но это вряд ли приведет к быстрому снижению заявленных цен — продавцы-частники крайне медленно реагируют на ухудшение рыночной конъюнктуры. Скорее стоит ждать увеличения глубины торга», — заключают специалисты.

Ранее сообщалось, что за три осенних месяца 2020-го объем предложения нового жилья в «старой» Москве сократился более чем на 6 процентов, до 28,7 тысячи квартир и апартаментов, или около 1,8 миллиона квадратных метров. Это минимальный показатель с мая 2016 года.

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