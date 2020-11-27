Дочь Заворотнюк показала новую квартиру в Москве

Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, показала новую квартиру в центре Москвы — туда она переехала из загородного дома. Кадры из апартаментов появились в сторис ее Instagram-аккаунта.

«Переехала. И ни одного шкафа еще не готово. А так хотелось. Я вообще страшная торопыга, а вы? Мне очень нравится стиль минимализм в ремонте», — прокомментировала Анна опубликованные кадры. На снимках видно, что в квартире Заворотнюк мало мебели, в отделке преобладают спокойные теплые цвета — бежевый и коричневый.

«Не все так плохо, скоро придет мой диван, шкафы, кресла», — сообщила девушка подписчикам. Она также попросила оказать ей помощь в поиске обеденного стола и стульев.

У матери Анны, 49-летней Анастасии Заворотнюк, диагностирован рак мозга, эту информацию впервые подтвердили в октябре 2019-го. Отмечалось, что о болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли. Родственники и друзья актрисы редко комментируют ее состояние.

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