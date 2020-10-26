Жигунов второй раз ушел от жены ради похожей на Заворотнюк любовницы

Советский и российский актер, продюсер Сергей Жигунов второй раз ушел от жены, актрисы Веры Новиковой, ради похожей на Анастасию Заворотнюк любовницы, журналистки Виктории Ворожбит. Заслуженный артист России выложил в свой Instagram-аккаунт фото свидетельства о разводе с Новиковой.

«Пусть пока полежит здесь», — подписал Жигунов снимок документа. На Новиковой актер женился во второй раз в 2009 году, однако с мая нынешнего года Жигунова стали часто видеть в компании Ворожбит, которую называют копией Заворотнюк.

Актер подтвердил, что уже некоторое время не живет вместе с Новиковой. Режим самоизоляции Жигунов провел в загородном доме вместе с Ворожбит.

Сергей Жигунов и Вера Новикова впервые поженились в 1985 году. Брак распался в 2007 году, когда стало известно о романе Жигунова со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. В 2009 году актер вернулся к Новиковой.

В сентябре Жигунов рассказал, как стюардесса якобы удалила ему зуб на борту самолета. Во время полета у него случился приступ острой зубной боли.