Жигунов рассказал о стрелявшем в него Аверине

Российский актер Сергей Жигунов рассказал о том, что в него стрелял его коллега Максим Аверин, на своей странице в Instagram.

«В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал», — написал Жигунов.

Предположительно, инцидент произошел на съемочной площадке сериала «Горюнов 2». Как сообщал ранее сам Жигунов, Аверин играет в нем одну из главных ролей.

Сериал «Горюнов» вышел на экраны в 2013 году. Он рассказывает о командире атомной подводной лодки Павле Горюнове, который служит в наши дни на Северном флоте.