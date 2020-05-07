У бывшего возлюбленного Заворотнюк отобрали жилье

У российского актера Сергея Жигунова отобрали жилье. Бывший возлюбленный Заворотнюк передал банку за долги участок с домом, двухэтажный гараж и баню во Владимирской области. Об этом сообщает StarHit.

Издание пишет, что актер задолжал вместе с пенями около 15 миллионов рублей. Жигунов не может погасить эту сумму больше пяти лет (он брал ее на съемки фильма). Чтобы рассчитаться с банком, актер передал ему свой дом площадью 417 «квадратов» в ДПК «Залесье» (Владимирская область) и земельный участок в 1,3 гектара по минимальной стоимости. Дом ушел с молотка за 6,5 миллиона, земля — за 500 тысяч рублей.

Также на участке располагался двухэтажный гараж (131 квадратный метр) и баня (121 квадратный метр). Они ушли по миллиону рублей за каждый объект.

Как пишет StarHit, у Жигунова осталась только одна квартира в Москве и две машины. В настоящее время актер оспаривает сделку по апартаментам на Мосфильмовской улице. Жилье тоже реализовали в счет долга, однако, по мнению Жигунова, лот продали по слишком низкой цене.

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