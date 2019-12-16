Бывший возлюбленный Заворотнюк ответил на обвинения в рукоприкладстве

Актер Сергей Жигунов ответил на обвинения в рукоприкладстве в отношении бывшей возлюбленной Анастасии Заворотнюк, которые ранее выдвинула в его адрес режиссер Наталья Бондарчук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает Nation News.

«В ста процентах случаев комментаторы — люди, ничтожные в своей профессии, никому не нужные, неинтересные. Единственная возможность для них напомнить о себе — это оседлать, а еще лучше выдумать, тему поскандальнее», — заявил Жигунов.

Артист, который встречался с Заворотнюк с 2006 по 2008 год, также добавил, что с нетерпением ждет следующих новостей о себе: «Что же обо мне выяснится завтра — ранняя деменция, педофилия, каннибализм? Дна там нет».

Ранее режиссер Наталья Бондарчук, работавшая с Заворотнюк над фильмом «Гоголь. Ближайший», рассказала «Экспресс Газете» о том, что Жигунов во время романа с актрисой позволял себе рукоприкладство. «Сергей Жигунов был груб с Анастасией и даже поднимал на нее руку. Увы, не обошлось и без этого. Но Настя — невероятно сильный человек. Она не захотела терпеть такое обращение с ней и ушла», — вспомнила Бондарчук.

В октябре стало известно, что Жигунов из-за банковских долгов лишился квартиры, а также оказался на грани потери другого имущества: пять земельных участков, дом, баня и гараж во Владимирской области могут перейти его кредиторам.

Сергей Жигунов известен по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед!» и «Принцесса на бобах». В двухтысячных годах он играл в сериале «Моя прекрасная няня» вместе с Анастасией Заворотнюк. У артистов несколько лет был роман. В сентябре 2019 года стало известно, что Заворотнюк больна раком мозга.

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