Россияне выбрали главные события 2019 года

Пользователи российской социальной сети «Одноклассники» активнее всего в 2019 году обсуждали пожары в Сибири и выборы президента Украины. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе соцсети, проанализировавшей пики упоминаний тем в течение года.

Сибирские пожары обсуждались в социальной сети на протяжении всего года, но наибольшая активность пришлась на 1 августа. Пик активности обсуждения выборов президента Украины пришлись на 1 и 22 апреля — в день объявления результатов первого и второго туров соответственно. Однако большую часть юзеров в первую очередь интересовали внутренние проблемы России.

Так, в тройку главных обсуждений вошло наводнение в Иркутской области, про которое больше всего постов и комментариев было 2 июля, а следом за ним следуют экологические проблемы в Шиесе. Основной поток сообщений по поводу протеста местных жителей против строительства мусорного полигона на станции в Архангельской области пришелся на конец весны и начало лета.

Чуть меньше интереса вызвали другие события, которые обсуждались и в СМИ — смерть певицы Юлии Началовой и приговор по делу фуболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. При этом задержание и суд над спортсменами не вошли в топ-10 в прошлом году. Из событий вне России, помимо выборов украинского лидера, жители страны очень активно обсуждали пожар в соборе Парижской Богоматери.

В числе самых популярных тем также оказался сериал «Игра Престолов», зрители которого комментировали каждый новый эпизод финального сезона. Помимо Началовой, россиян беспокоили сообщения о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Десятку замкнуло выступление певца Сергея Лазарева в финале музыкального конкурса «Евровидение-2019».

Ранее пользователи «Одноклассников» выбрали лучший фильм, сериал, шоу, хит, трансляцию и блог. Картиной 2019 года был выбран российский фильм «Т-34», а лучшим шоу — программа Первого канала «Голос. Дети». Абсолютным лидером среди трансляций стал бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

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