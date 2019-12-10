Россияне выбрали фильм, сериал и песню года

Пользователи социальной сети «Одноклассники» выбрали победителей ежегодной онлайн-премии «Самый ОК!» в шести номинациях: лучший фильм, сериал, шоу, хит, трансляция и блог. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фильмом года выбрана картина «Т-34», вышедшая в прокат в январе 2019 года (59 процентов голосов). Среди шоу лучшей стала программа Первого канала «Голос. Дети» (42), сериал года — мистическая драма от телеканала ТВ-3 «Слепая» (35). Среди трансляций абсолютным лидером стал бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, он набрал 44 процента голосов.

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Песня Артура Пирожкова «Зацепила» стала победителем в номинации «Хит года» (38). Лучшим блогом стал трэвел-блог «Двое и алоэ» (28).

За номинантов голосовали люди разных возрастов, однако самыми активными стали пользователи в возрасте от 26 до 45 лет. В этом году участие в голосовании также принимали жители Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

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