Российская соцсеть научилась предугадывать любимую музыку

Российская социальная сеть «Одноклассники» объявила о перезапуске сервиса «Музыка», позволяющего легально слушать музыкальный контент без подписки. Обновленный сервис как на мобильных устройствах, так и на компьютерах получил новый дизайн, улучшенные рекомендации и измененную навигацию. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Особый акцент в соцсети делают на улучшенном механизме рекомендаций. Теперь он формируется на основе машинного обучения. Новый алгоритм будет находить именно ту музыку, которая похожа на прослушанную пользователем ранее. В соцсети отмечают, что в новой версии «Музыки» анализируется большее количество характеристик треков и то, как пользователи «Одноклассников» взаимодействуют с ними.

Также на главной странице музыкальной витрины соцсети появился раздел «Популярное для вас», куда будут попадать собранные специально под каждого пользователя плейлисты на основе любимых исполнителей и музыкальных вкусов. Для пользователей, ранее не слушавших музыку в ОК, сервис предлагает выбрать любимых исполнителей, на основе которых алгоритм соберет подходящую музыку в раздел «Для вас».

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