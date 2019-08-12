Пожарам в Сибири предсказали спад

Благодаря начавшимся в Иркутской области и Красноярском крае обильным дождям возможно постепенное сокращение площади лесных пожаров в Сибири. Об этом РИА Новости рассказал руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.

По его словам, пик пожаров в регионе пройден. «В двух самых горящих регионах Приангарья и в северной части Байкальской природной территории сегодня-завтра станет заметно лучше. Там начались обильные дожди», — сказал он, добавив, что в горящей Якутии из-за сухой погоды улучшений пока не ожидается.

Ярошенко указал, что даже самые сильные дожди не гарантируют полное прекращение огня в лесах. Эколог указал, что благодаря ним у человека появится возможность подобраться к труднодоступным очагам. «Опасно думать, что дождь поможет справиться окончательно. В лесах, где много мертвой древесины и торфяные почвы, огонь может тлеть долго, и при благоприятных погодных условиях снова начнется пожар», — указал собеседник агентства. Он напомнил, что в 2016 году в Иркутской области пожары прекратили тушить после дождей, и вскоре они снова загорелись.

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. По данным Авиалесоохраны на 12 августа, тушение пожаров в Сибири происходит на площади 283 тысячи гектаров, еще на 2,7 миллиона гектаров никаких противопожарных действий не ведется.

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