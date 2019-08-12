Глава российского региона усомнился в рукотворности лесных пожаров

Природные пожары в бурятской тайге на площади 67 тысяч гектаров возникли не по вине человека, а из-за гроз. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, передает РИА Новости.

«Когда пытаются приписать эти пожары людям, якобы кто-то хочет горельник вырубить, это выглядит как минимум странно, потому что это происходит в таких неудобных местах, куда и человек-то не заходит, это в горах, куда не добраться и откуда ничего не доставить. Но там горит. Поэтому пожары в дальних районах тяжело тушить», — сказал Цыденов.

По словам главы региона, дерево, в которое попала молния, легко узнать — оно «как будто взорвалось изнутри». Цыденов отметил, что сам не верил в лесные пожары, пока не увидел один своими глазами.

6 августа, представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что лесные пожары в Иркутской области в ряде случаев намеренно устраивались, чтобы скрыть незаконные вырубки. 5 августа об искусственном характере лесных пожаров в Сибири заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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