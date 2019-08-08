Российские студенты помогут тушить горящие леса

Группа из ста добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей прибудет в Красноярский край для помощи в ликвидации крупных лесных пожаров, сообщил руководитель корпуса спасателей Евгений Козеев. Его цитирует ТАСС в четверг, 8 августа.

«Каждый из этой группы прошел специальную подготовку на базе Всероссийского центра координации (...) и обладает всеми необходимыми навыками для такой работы», — сказал Козеев.

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По его словам, добровольцы займутся оборудованием противопожарной опашки, прокопкой траншей, распилом деревьев и кустарника, проливкой низовых пожаров, разбором завалов. Он уточнил, что команда оснащена экипировкой, средствами защиты, автомобильной техникой и специальным спасательным оборудованием.

Планируется, что студенты-спасатели прибудут в регион 10 августа. Некоторые их них имели помогали пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья, и ликвидировали последствия наводнения в Иркутской области.

По данным на 7 августа, площадь пожаров в Красноярском крае составила 859 006 гектаров. Леса горят также в Сибири, Бурятии и Якутии. Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров.

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