Россия
 
Последние новости
В Северодвинске рассказали о первых часах после взрыва на военном полигоне
Сторонники Атамбаева объявили о бессрочном митинге
Резиденцию Атамбаева назвали бункером
Девичник обернулся для невесты многочисленными переломами
Умер фронтмен групп Silver Jews и Purple Mountains
Пакистан наказал Индию запретом индийских фильмов
Британское издание высмеяло фото «российских гангстеров»
Публичное предложение кастрировать мужчин заинтересовало чиновников
Криминальному авторитету Сутулому вменили антиворовской закон
Цены на такси оказались под угрозой
Новости партнеров

Российские студенты помогут тушить горящие леса

Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото

Группа из ста добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей прибудет в Красноярский край для помощи в ликвидации крупных лесных пожаров, сообщил руководитель корпуса спасателей Евгений Козеев. Его цитирует ТАСС в четверг, 8 августа.

«Каждый из этой группы прошел специальную подготовку на базе Всероссийского центра координации (...) и обладает всеми необходимыми навыками для такой работы», — сказал Козеев.

По его словам, добровольцы займутся оборудованием противопожарной опашки, прокопкой траншей, распилом деревьев и кустарника, проливкой низовых пожаров, разбором завалов. Он уточнил, что команда оснащена экипировкой, средствами защиты, автомобильной техникой и специальным спасательным оборудованием.

Планируется, что студенты-спасатели прибудут в регион 10 августа. Некоторые их них имели помогали пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья, и ликвидировали последствия наводнения в Иркутской области.

По данным на 7 августа, площадь пожаров в Красноярском крае составила 859 006 гектаров. Леса горят также в Сибири, Бурятии и Якутии. Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подсчитан урон животному миру от лесных пожаров в Сибири
Площадь природных пожаров в России увеличилась
Минобороны потушило свои лесные пожары в Сибири
Другие материалы рубрики
Россия00:05 7 августа

«Продали корову — купили автомат»

Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
15:32Сегодня

Россияне стали массово измерять радиацию после взрыва на военном полигоне

15:24Сегодня

Россияне вернулись в село после взрывов и увидели поле боя

15:13Сегодня

Российский военный погиб во время прыжков с парашютом

Россия00:02 5 августа

«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться»

Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
15:09Сегодня

Зафиксирован скачок уровня радиации после взрыва на полигоне Минобороны

13:24Сегодня

Стало известно об уровне радиации на месте пожара в Северодвинске

12:25Сегодня

Россияне перекрыли дорогу и начали танцевать лезгинку

Россия00:00 3 августа

«Скажешь хоть слово — тебя убьют»

Чеченка о насилии в браке, пытках в тюрьме и бегстве в Германию
13:18Сегодня

Минобороны объявило о взрыве при испытаниях реактивного двигателя

13:05Сегодня

Стали известны обстоятельства пожара на корабле в Северодвинске

13:04Сегодня

Объяснена популярность «священных свитков» шаурмы 

Россия
«Продали корову — купили автомат»
Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
Россияне стали массово измерять радиацию после взрыва на военном полигоне
Вторая и последняя
Двадцать лет назад началась вторая чеченская война
Россияне вернулись в село после взрывов и увидели поле боя
Неизвестная история ВДНХ
Рейвы, свинарки и Гагарин: забытые моменты главной выставки СССР
Российский военный погиб во время прыжков с парашютом
Под Красноярском взрываются снаряды на складе с боеприпасами
40 тысяч снарядов, раненые и массовая эвакуация: все, что известно о ЧП
Все материалы
Мир
Сирия остановила возродившееся «Исламское государство»
«Они не хотят жить в боли»
 
Умение россиян стоять в очередях восхитило финнов
Армия белых халатов
Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают
Кокаин вынесло на пляж в Новой Зеландии
«Запахло гражданской войной»
 
Американец избил ребенка за отказ снять кепку во время гимна
Все материалы
Бывший СССР
Атамбаева переквалифицируют из свидетелей в обвиняемые
Пока все дома
Спецназ дважды штурмовал резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева: как это было
Парламент Киргизии призвал ввести в стране чрезвычайное положение
В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева
В результате столкновений со спецназом есть погибшие и раненые
В Южной Осетии посетовали на запоздалую помощь России в войне с Грузией
Привет, Андрей!
Адвокат Коломойского стал самым влиятельным политиком на Украине. Что угрожает его власти?
Сторонники Атамбаева освободили пленных спецназовцев
Все материалы
Экономика
Россиянам предложили разрешить удаленную работу
Цены на такси оказались под угрозой
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
Минсельхоз отреагировал на рост цен на хлеб
«Положение можно считать катастрофичным»
Топ-менеджер РФИ-Банка о сегменте электронных платежей
Ротшильды помогут российской компании найти миллионы долларов
Мусорные метаморфозы
Репортаж из экотехнопарка «Калуга»
Все материалы
Силовые структуры
Криминальному авторитету Сутулому вменили антиворовской закон
Михаил КругКруг замкнулся
Убийство Михаила Круга раскрыли спустя 17 лет. В нем сознался член самой жестокой ОПГ 90-х
В Северодвинске рассказали о первых часах после взрыва на военном полигоне
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
СК сообщил об аресте ста счетов ФБК по делу об отмывании миллиарда рублей
Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга
Преступление не могли раскрыть 17 лет. Теперь в этом деле появились зацепки
Арестанты посвятили ФСИН слоган «АУЕ»
Все материалы
Наука и техника
В России предложили способ быстро тушить пожары
Польским солдатам армии Андерса, прибывшим в Палестину из СССР через Иран, выдают тропическую форму. Май 1942 года.Заново родились
Они чудом выжили в сталинских лагерях и отправились воевать с Гитлером
F-35 потренировался воевать с Россией
«Вали нацистскую сволочь!»
Две сестры против армии расистов-отморозков. Обзор Wolfenstein: Youngblood
Названы главные причины распространенного типа рака
Пошли вразнос
Как величайшая загадка Вселенной рассорила ученых со всего мира
Предсказано катастрофическое извержение вулкана
Все материалы
Спорт
Российский чемпион НХЛ вспомнил о заточении в американской тюрьме
Виктор Чукарин«Этого человека невозможно победить»
Советский гимнаст прошел 17 концлагерей. А потом выиграл две Олимпиады
Оскорбившего Мохамеда Салаха болельщика объявили в розыск
Артемий ПанаринУральская закваска
Панарин — самый дорогой россиянин в НХЛ. Он родился в Челябинске и критикует власть
Возможный переход Чалова в АПЛ обесценили
«Бегал, бегал, начал кровью харкать»
У чернобыльских ликвидаторов была своя футбольная команда. Они ездили на матчи прямо с АЭС
Юные российские фигуристки показали «катание мечты»
Все материалы
Культура
Умер фронтмен групп Silver Jews и Purple Mountains
«Я легко мог оказаться на обочине»
Тарантино о своем месте в Голливуде, о детстве и финале карьеры
Фадеев разорвал контракт с артисткой Наргиз и запретил петь его песни
ClairoГлавная новая музыка
Дневник старшеклассницы, рок в духе 60-х и любимец Канье Уэста
Маколей Калкин с голым пузом и в трусах высмеял перезапуск «Один дома»
Вот скажи мне, американец
Мнимое равенство русских, черных и инвалидов в «Гив ми либерти» Кирилла Михановского
Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушку погрузили под воду и заставили пережить трагедию из прошлого
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Блогерша сильно ударила собаку и заставила фанатов отвернуться от нее
«Оргазм для ушей»
 
Генератор мемов удалил еще одну картинку по требованию Роскомнадзора
Сильные и зависимые
Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
В сети перечислили самые раздражающие отцовские шутки
Все материалы
Ценности
Названа оптимальная частота стирки лифчика
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Американская певица вспомнила прошлогодний тренд и оголила низ груди
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
Часы наркобарона с частичкой «Титаника» продали по дешевке
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Бренд решил заработать на культовом советском фильме из 80-х
Все материалы
Путешествия
Птицы заставили самолет вернуться в аэропорт
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Пассажирка разбившегося в Новороссийске автобуса раскрыла подробности аварии
Город бога
Фотограф отправился в одно из самых опасных мест Европы и разглядел красоту в нищете
Водитель разбившегося в Новороссийске экскурсионного автобуса заснул за рулем
Партнерский материал
Далеко залетели
Россияне открывают для себя новые направления. Что в тренде?
Названы самые часто забываемые россиянами вещи в самолете
Все материалы
Из жизни
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
«В родной стране нет никакого порядка»
История россиянки о жизни в Сингапуре
В России впервые выловили «предвестника цунами»
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Храбрая собака спасла семью от пожара
Русские за границей
Россияне рассказывают, каково это — жить вдали от родины
Женщина купила тесные туфли и едва не лишилась ноги
Все материалы
Пикапы, которые не возят картошку
Двухмоторный Ford Raptor, дрифтовый Mitsu, заниженная Toyota и другие грузовички
Забытые концепты: Oldsmobile Profile
Концепт-кар угасающей марки предвосхитил тренды автомобилестроения XXI века
25 автомобилей-бестселлеров России
Составлен список самых продаваемых моделей июля 2019 года
Целую неделю ездим на Bentley Bentayga V8
Знакомимся, любим и ненавидим один из самых роскошных и дорогих внедорожников России
Компания Lotus показала новый логотип
КамАЗ и ГАЗ нуждаются в 150 миллиардах рублей для защиты от санкций
Mercedes-Benz выплатит владельцам старых дизельных машин по 3000 евро
Все материалы
Дом
Подсчитана доля дешевых квартир в Москве
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Названы города России с приводящим в бешенство количеством рекламы
Живых надо бояться
Эти люди живут на кладбище, спят на надгробиях и гуляют между могилами
Названы самые грязные города России
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Москвичей уличили в ксенофобии
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российские семьи с детьми поддержат почти на 2,5 миллиарда рублей
Башкирию снабдят техникой для тушения лесных пожаров
Эксперты развенчали миф о грядущей безработице из-за роботов
Налог для самозанятых захотели ввести в еще одном регионе России
Все материалы