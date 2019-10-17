У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру

Судебные приставы арестовали и передали банку квартиру, принадлежащую заслуженному артисту России Сергею Жигунову. Партнер Анастасии Заворотнюк по телесериалу «Моя прекрасная няня» лишился недвижимости на Мосфильмовской улице из-за долгов, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, задолженность перед «Нокссбанком» в размере 38 миллионов рублей возникла из-за продюсерской деятельности артиста. Жигунов в 2014 году взял в банке кредит для финансирования киносъемок и не вернул деньги в срок. Из-за штрафов сумма задолженности существенно увеличилась. Кредиторы судились с артистом, по итогам разбирательств было заключено мировое соглашение об отсрочке выплат до 31 января 2019-го, но продюсерская компания Жигунова так и не погасила долг.

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«Приставы уже арестовали одну из трех квартир Жигунова — "однушку" на Мосфильмовской. В ней, к слову, хранились награды артиста — статуэтки и почетные грамоты», — рассказал источник издания. Квартиру, по его словам, оценили в 16 миллионов рублей. У актера есть еще три квартиры и дача в Подмосковье, отметил источник, но большую часть недвижимости Жигунов якобы переписал на супругу Веру Новикову.

В настоящее время приставы выясняют, права на какие из фильмов, продюсированием которых занимался Жигунов, можно реализовать в счет погашения задолженности. Известно, что часть прав он уже утратил ранее — также из-за долгов. Сам артист отказался подтвердить «Комсомольской правде» факт изъятия и продажи его квартиры.

Сергей Жигунов прославился ролью Александра Белова в фильме «Гардемарины, вперед!». В «Моей прекрасной няне» он сыграл музыкального продюсера Максима Шаталина, влюбленного в героиню Анастасии Заворотнюк — няню Вику. Жигунов встречался с Заворотнюк в 2006-2008 годах. Впоследствии она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева.

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