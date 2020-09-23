Актер Жигунов выложил фото в повязке и рассказал об удалившей ему зуб стюардессе

Российский актер Сергей Жигунов поделился историей о том, как стюардесса якобы удалила ему зуб на борту самолета. Соответствующий пост он выложил странице в Instagram в среду, 23 сентября.

На размещенном в сети кадре артист запечатлен в кресле воздушного судна с фиолетовой повязкой на голове. «Чувствую себя нормально, хочу выразить благодарность всему экипажу борта "Константин Паустовский"», — рассказал он в описании.

По словам Жигунова, во время полета у него случился приступ острой зубной боли. Он обратился к членам экипажа, и одна из бортпроводниц оказала ему квалифицированную медицинскую помощь, в частности, удалила нижний шестой зуб — ранее она якобы работала стоматологом.

Подписчики поддержали актера в комментариях под фотографией и восхитились поступком стюардессы. При этом многие юзеры усомнились в реальности рассказанной им истории. «Шутка к маске», «Прямо на борту самолета? Чем?», «Шутить изволите», «Это шутка», «Сергей, у Вас тонкое чувство юмора», «Шестерку, тем более нижнюю, так просто в военно-полевых условиях не удалишь», «Класс! Так смешно», «Анекдот», «Люблю ваш юмор», — писали они.

Ранее в июне бортпроводницы авиакомпании Philippine Airlines приняли роды у одной из пассажирок во время перелета из Дубая в Манилу при пандемии коронавируса. Действия членов экипажа в процессе родов контролировал врач, с которым удалось установить контакт по спутниковой связи.