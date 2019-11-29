Многодетная мать родила ребенка сразу после приземления самолета в аэропорту

Мать двоих детей родила еще одного ребенка сразу после приземления в аэропорту Шарлотты Дуглас в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, США. Об этом сообщает The Sun.

Нереида Араужо (Nereida Araujo) путешествовала в самолете на 38-й неделе беременности в сопровождении супруга и двоих детей. Женщина поняла, что у нее отошли воды перед тем, как их самолет, летевший из Флориды в Пенсильванию, начал готовиться к посадке в Северной Каролине для дозаправки.

Сразу после приземления в Шарлотте авиалайнер встретили медики, и ребенок родился спустя несколько минут в аэропорту. Новорожденную девочку доставили в больницу вместе с матерью, где они по-прежнему находятся под присмотром врачей.

После выписки Араужо планирует отправиться в Пенсильванию, чтобы встретиться с родственниками и познакомить их с новым членом семьи, которая получила имя Лизьяна Скай Тейлор (Lizyana Sky Taylor).

В июле женщина родила ребенка на борту самолета ливанской авиакомпании Middle East Airlines, выполнявшего рейс из катарской Дохи в Бейрут, во время полета. Схватки начались через несколько минут после взлета. Ребенок родился, когда лайнер находился в воздушном пространстве Ирака. Роды принимали члены экипажа.

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