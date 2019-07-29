Самолет экстренно сел из-за родившей на борту пассажирки

Женщина родила ребенка во время полета на самолете ливанской авиакомпании Middle East Airlines, выполнявшего рейс из катарской Дохи в Бейрут. Об этом сообщает Airlive.

Схватки начались через несколько минут после взлета. Ребенок родился, когда лайнер находился в воздушном пространстве Ирака. Роды принимали члены экипажа, которые ранее прошли подготовку по специальной программе и знали, как действовать в этой ситуации.

Самолет был вынужден экстренно сесть в международном аэропорту Эль-Кувейта. Мать и ребенка доставили в больницу. По имеющейся информации, они чувствуют себя нормально.

В мае 2019 года пассажирка самолета, следовавшего из Саудовской Аравии на Филиппины, внезапно начала рожать во время полета, из-за чего пилоту пришлось экстренно приземляться в Индии.

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