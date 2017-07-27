Самолет Lufthansa экстренно сел в Англии из-за родов у пассажирки

Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту английского Манчестера из-за родов у пассажирки. Об этом сообщается в официальном микроблоге перевозчика в Twitter.
Лайнер следовал из колумбийской столицы Богота во Франкфурт-на-Майне. В Lufthansa отметили, что мать и новорожденный младенец чувствуют себя хорошо.
Как уточняет Daily Mail, инцидент произошел в среду, 26 июля. Женщина, личность которой не раскрывается, родила в небе над Атлантическим океаном.
На борту лайнера оказались три медика, которые вместе со стюардессами помогли малышу появиться на свет. По прибытии в Манчестер мать и ребенка отправили в местную больницу. Самолет со 190 пассажирами продолжил свой путь после дозаправки.
В апреле летевшее из Москвы в узбекский город Фергана воздушное судно вынужденно приземлилось в Самаре из-за родов у путешественницы.