Летевший в Фергану самолет сел в Самаре из-за преждевременных родов пассажирки

Летевший из Москвы в Фергану самолет экстренно сел в Самаре из-за того, что одна из пассажирок начала рожать. Об этом РИА Новости сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Лайнер вынужденно сел в аэропорту Курумоч в среду, 19 апреля, около 8:30 по местному времени (7:30 мск). Причиной стали преждевременные роды у 37-летней гражданки Узбекистана. Женщину пришлось снять с рейса и отправить в одну из больниц Самары. После этого самолет продолжил свой путь.

11 февраля следовавший из Москвы в Симферополь самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за смерти пожилой пассажирки. Во время полета пенсионерке стало плохо и экипаж принял решение сесть в ближайшем аэропорту. Во время приземления женщина скончалась. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть 79-летней пассажирки от остановки сердца.

В том же месяце мужчине стало плохо во время перелета из Мурманска в Москву. Находившийся на борту врач красногорского клуба по хоккею с мячом «Зоркий» Роман Кухаев оказал пассажиру реаниматологическую помощь. Позже самолет совершил экстренную посадку, и заболевшего госпитализировали.