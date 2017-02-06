Врач хоккейного клуба «Зоркий» спас жизнь пассажиру на борту самолета

Врач российского клуба по хоккею с мячом «Зоркий» (Красногорск) Роман Кухаев спас жизнь пассажиру самолета, следовавшего из Мурманска в Москву. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства физической культуры и спорта Московской области.

«После взлета я увидел, что пассажиру, который сидел на последнем ряду, стало плохо. Я сразу же побежал за нашим доктором. Роман Юрьевич незамедлительно дал мужчине необходимые лекарства и померил давление, затем положили его на пол; стюардессы связывались с пилотами. В это время наш доктор буквально реанимировал человека», — сказал главный тренер красногорской команды Андрей Рушкин.

«Пилоты по совету врача развернули самолет в сторону Мурманска и совершили экстренную посадку в местном аэропорту. На месте уже ждала карета скорой помощи и полиция. Мужчину госпитализировали», — добавил тренер.

Инцидент произошел 4 февраля. О состоянии мужчины в настоящее время не сообщается.